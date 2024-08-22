Команда из Королева провела квест-забег «КультRUN» с дополненной реальностью

В Сергиевом Посаде команда из Королева провела первый квест-забег с дополненной реальностью «КультRUN». Об этом РИАМО сообщил лидер международного проекта «Удобный город» Александр Касьянов.

Культурно-исторический квест-забег «КультRUN» создан в коллаборации Совета Первых Московской области и специалистов проекта «Удобный город».

Он призван повысить уровень знаний о культурно-историческом наследии Подмосковья, а его целью является популяризация активного туристического отдыха и формирование региональной идентичности у школьников и студентов Московской области.

В разработке маршрута квеста использовались современные технологии. Так, Участники «КультRUN» смогли узнать о истории и культуре Сергиева Посада не только с помощью стандартных мультимедийных материалов, но и в формате интерактивных заданий в дополненной реальности (AR). С помощью собственных смартфонов участники смогли увидеть на реальных исторических объектах города «Золотого Кольца» России элементы AR — билеты, чемоданы, робота, карту Подмосковья и многое другое. Кроме того, у них была возможность услышать исторические факты и прочитать о них.

Такой фиджитал-формат делает процесс познания увлекательным и динамичным.

«Уникальный маршрут был разработан совместно с Советом Первых. Он знакомит участников с прошлым и настоящим Сергиева Посада и, благодаря нашей разработке дополненной реальности, о каждом объекте участники узнали максимум информации», — сказал Александр Касьянов.

В квест-забег приняли участие более 40 школьников и студентов Московской области. С приветственным словом также выступили председатель оргкомитета Культурно-исторического квест-забега «КультRUN» Матвей Панасик, председатель местного отделения Движения Первых Ирина Ануфриева и куратор Совета Первых Движения Первых Московской области Александр Осипов.

Квест-забег организаторы планируют проводить в других городах Подмосковья.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.