Команда из Долгопрудного победила на международных соревнованиях по робофутболу

На чемпионате FIRA-2025 в Тайване команда робофутболистов STARKIT из МФТИ снова одержала победу в престижных международных соревнованиях International RoboSport Competition 2025. Физтехи заняли первое место в номинации AndoSot — футбол автономных роботов с ИИ управлением. Об этом сообщает пресс-служба администрации Долгопрудного.

В соревнованиях участвовали порядка 800 человек, представлявшие 300 команд.

«Наш новый робот — это усовершенствованная конструкция с руками. Мы встроили в него камеру и улучшенный динамик — теперь он видит, слышит и действует четче», — рассказала участница соревнований, программист лаборатории волновых процессов и систем управления МФТИ Елизавета Гриненко.

Кроме того, блестящую победу — весь пьедестал почета — на соревнованиях в Тайване одержали учащиеся физтех-лицея им. П. Л. Капицы:

первое место у Никиты Комкова и Ильи Борисова;

второе — у Максима Косарева и Эрика Мустакимова;

третье — у Андрея Фирстова.

FIRA — одно из ключевых мировых событий в сфере молодежной робототехники и ИИ. Основная задача федерации — создание универсального робота усилиями ведущих специалистов со всего мира.

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