Команда из Чехова стала победителем епархиального турнира по шашкам

В Ступине прошел финал епархиального турнира по шашкам. Победителем соревнований стала команда из Монастырского благочиния г. о. Чехов, второе место заняли представители Монастырского благочиния г. о. Серпухов, «бронза» у команды Ступинского благочиния, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В муниципальном этапе соревнований участвовали более 200 воспитанников церковных образовательных учреждений. За звание сильнейших боролись девять команд из всех Благочиний региона: Видновского, Домодедовского, Люберецкого, Малинского, Монастырского, Подольского, Чеховского, Ступинского и Серпуховского.

Финал соревнований открыл президент федерации шашек России Анатолий Никитин.

«Шашки — это олицетворение русской культуры. Епархиальный турнир по шашкам среди воспитанников воскресных школ имеет особое значение. Он не только способствует популяризации шашек среди подрастающего поколения, но и укрепляет духовные и нравственные ценности, которые лежат в основе православия. Шашки учат нас смирению, когда мы проигрываем, и великодушию, когда мы побеждаем, кроме это учат нас терпению и настойчивости, которые так необходимы в духовной жизни», — сказал Никитин.

Финал епархиального турнира по шашкам прошел 21 апреля 2024 года на базе СШ «Прогресс-Смена» г. о. Ступино. Турнир организован в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.