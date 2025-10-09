Команда из Богородска готовится к дебюту в Хоккейной лиге Восточного Подмосковья

Ногинчане уже успели сыграть на своем льду три товарищеских матча, один из которых, с электростальским «Авангардом», завершился вничью (4:4). В двух других хозяева победили черноголовский «Импульс» (9:3) и «Металлург» из Электростали (11:6).

По словам тренера «Богородска» Глеба Скворцова, состав почти укомплектован на сто процентов, поэтому до начала Первенства лиги спаррингов больше не намечено. Команда тренируется на своем катке на улице Климова, отрабатывает взаимодействия в звеньях, игру в большинстве и меньшинстве.

«Отмечу Дмитрия Селютина (экс-ЦСК ВВС, „Тамбов“, „Челны“, „ХУМО“) и Александра Васильева (экс-„Витязь“, московский „Спартак“, „Рязань), которые, наряду с играющим руководителем команды Вячеславом Кулеминым (серебряный призер молодежного чемпионата мира-2008, бывший форвард ЦСКА, московского „Динамо“) набрали неплохую форму. Скажу и еще об одном нашем ведущем игроке Юрий Жданове. Он работает тренером в Богородской СШОР, и мы надеемся, что на матчи будут ходить его воспитанники, да и все ребята из спортшколы, чтобы поддержать нашу команду и что-то интересное подметить для себя в игре Юрия и его партнеров», — рассказал Глеб Скворцов.

По словам наставника, в самое ближайшее время в итоговую заявку на сезон будут добавлены еще два-три хоккеиста. Это будут очень известные игроки с международным опытом.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.