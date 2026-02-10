Команда «Гвардия» из Подмосковья сыграет в финале чемпионата России по следж-хоккею

Следж-хоккейная команда «Гвардия» из Московской области, сформированная из ветеранов СВО, примет участие в финале чемпионата России «Лига героев» с 10 по 19 февраля в Дзержинске, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В финале чемпионата России по следж-хоккею «Лига героев» выступят восемь команд, в том числе подмосковная «Гвардия». Коллектив состоит из ветеранов специальной военной операции. Первый матч финального этапа «Гвардия» проведет 10 февраля против команды «Союз» из Приморского края.

Команды были отобраны по итогам трех предварительных этапов, которые прошли в Дзержинске, Санкт-Петербурге и Самаре. Турнир проходит по системе плей-офф: сначала полуфинальные серии до двух побед, затем финальные серии до трех побед за медали и Кубок. Победители и серебряные призеры получат право выступать в следующем сезоне в дивизионе «Высшая лига».

Чемпионат проходит с 10 по 19 февраля в Дзержинске в рамках государственной программы «Спорт России». Трансляции матчей доступны в сообществе ВК «Адаптивный хоккей в России».

Команда «Гвардия» была создана в 2024 году при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева и министерств спорта. Домашняя арена коллектива — «Орион-Технопул» в микрорайоне Железнодорожный Балашихи. Начальником команды является Михаил Трифонов, тренирует спортсменов Константин Ильин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.