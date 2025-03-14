Команда фрязинского автозавода поставила новый рекорд скорости на льду

На фестивале «Дни скорости на льду Байкала» команда фрязинского автозавода «Ф-МоторСпорт» вписала свое имя в историю автоспорта. Их серийный полноприводный автовездеход «Вектор Спорт» на 420 лошадиных сил установил рекорд скорости, став самым быстрым в своей категории. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Это событие — не просто победа, а демонстрация высоких технологий и мастерства инженеров из Фрязино. Автовездеход, созданный для суровых условий, доказал свою надежность и мощность, преодолевая ледяные просторы Байкала с невероятной скоростью.

Рекорд «Ф-МоторСпорт» — это не только спортивное достижение, но и подтверждение качества продукции. Такие победы показывают, что наши инженеры способны создавать технику, которая не уступает, а порой и превосходит зарубежные аналоги.

Команда «Ф-МоторСпорт» уже готовится к новым вызовам. Их цель — не только устанавливать рекорды, но и совершенствовать технологии, делая свои автовездеходы еще более мощными, безопасными и надежными.

«Поздравляем фрязинских автопроизводителей с этим знаменательным достижением! Их успех — это гордость не только для нашего города, но и для всей страны», — отметил глава г. о. Фрязино Дмитрий Воробьев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.