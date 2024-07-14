Команда Дубны достойно сразилась со звездной командой в Матче Легенд

5:4 в пользу Легенд футбола, с таким счетом завершился 6 матч третьего сезона «Выходи во двор» в Дубне, передает пресс-служба администрации городского округа.

С самого утра на стадионе «Волна» работали аттракционы, а в 11 часов стартовала серия футбольных мастер-классов от звездных игроков —Дмитрия Аленичева, Егора Титова, Александра Ширко, Александра Филимонов, Евгения Алдонина и других участников команды Легенд — для юных футболистов спортивных школ Дубны.

В 12:15 начался долгожданный гала-матч, который до самой последней минуты держал в напряжении болельщиков. Первый гол в ворота команды Легенд забил Денис Карюхин, председатель ТИК Дубны. Второй и третий мячи в ворота гостей направил чемпион России по футзалу 2024 года Александр Саркисов. И буквально на последних секундах матча Сергей Метельников, руководитель Обособленного подразделения АО «Кронштадт» в г. Дубна, забил четвертый гол.

«Дубна — одна из сильнейших команд. Здесь без преувеличения удалось выстроить успешную команду. Легенды играли на полном серьезе, матч мог закончиться любым образом, могли сравнять счет», — прокомментировал итоги матча спортивный комментатор Первого канала России Виктор Гусев.

«Отдельная благодарность болельщикам, которые сегодня пришли на стадион „Волна“. Благодаря их активной поддержке игрокам нашей команды удалось выступить с большим успехом и оказать достойное сопротивление команде Легенд, — написал в своем телеграм-канале глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.