Команда «Динамо Шатура» победила в матче XXXIII чемпионата России по футболу в залах

В Шатуре стартовал XXXIII чемпионат России по футболу в залах. Впервые в Шатуре появилась своя футзальная команда «Динамо Шатура», сообщила пресс-служба адмниистрации городского округа Шатура.

Первый домашний матч шатурская команда провела с соперниками из Красноармейска, командой «Виктория». Счет был открыт на шестой минуте матча хозяевами поля. И больше лидерство шатурская команда не отдавала. Первый тайм завершился со счетом 6:0.

Во втором тайме «Динамо» забило в ворота соперника еще 16 голов. Ответить спортсмены из Красноармейска смогли лишь дважды. Итоговый счёт встречи — 22:2 в пользу Шатуры.

«Присоединяйтесь к команде болельщиков, приходите на домашние игры нашей команды и обязательно приводите с собой детей. Большие спортивные победы начинаются там, где развит массовый и, в первую очередь, детский спорт. А увлечение им часто рождается на трибунах», — сообщил глава муниципального округа Шатура Николай Прилуцкий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.