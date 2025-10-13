Команда девушек Подмосковья стала победителем первенства РФ по тяжелой атлетике

Команда девушек из Московской области стала победителем командного зачета первенства России по тяжелой атлетике в возрастной группе 15-18 лет. В возрастной категории 19-20 лет представительницы региона стали бронзовыми призерами, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Тяжелоатлетки из Московской области завоевали 27 медалей первенства России. В финальный день соревнований среди юниорок подмосковная спортсменка Алена Гасанова стала обладательницей трех золотых медалей в весовой категории свыше 87 кг. Представительница Подмосковья выступила с результатом 80 кг в рывке, 97 кг в толчке и 177 кг в сумме двоеборья. Второе и третье места заняли тяжелоталетки из Владимирской области и Ставропольского края.

«Можно было лучше, но медаль есть, первое место в сумме есть, и я, в принципе, очень довольна результатом. Психологически очень сильно настраивала себя, все-таки это уже взрослый старт для меня лично. У меня нет вариантов не поднять, каждый килограмм важен в нашем виде спорта. На меня рассчитывает мой тренер, моя команда, поэтому у меня нет права на ошибку», — сказала Алена Гасанова.

Напомним, в предыдущие дни соревнований спортсменки Московской области завоевали 24 медали первенства России. Три золотые медали завоевала Варвара Кузьминова. Еще три «золота» команде принесла Софья Врагова. Трижды серебряными призерами турнира стали Лидия Соколова и Варвара Кременецкая. Два «серебра» и «бронзу» завоевала Вероника Навольнева. По три бронзовых медали в актив команды принесли Вероника Моисеева, Наталья Лапина и Елизавета Гисс.

В копилке представительниц региона 9 золотых, 8 серебряных и 10 бронзовых наград.

Среди юниоров дважды серебряным призером первенства России стал Валерий Корсаков в весовой категории до 109 кг среди спортсменов 15-18 лет. Спортсмен завоевал медали в толчке (79 кг) и в сумме двоеборья (313 кг). Его вес в рывке составил 134 кг. Победителем стал соперник из Иркутской области, а «бронзу» завоевал атлет из Красноярского края.

Первенство России среди юниоров и юниорок 15-18 лет и 19-20 лет по тяжелой атлетике проходило с 3 по 13 октября 2025 года в Иркутске в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность реализации программы «50 доступных ФОКов» и напомнил о том, чтобы все введенные в эксплуатацию спортивные объекты работали эффективно.

«(Программа — ред.) „50 умных ФОКов“. Один из национальных приоритетов — это доступность массового спорта. Мы проводим заметные мероприятия в этом направлении. Центральные стадионы и подогрев полей, наши ФОКи (физкультурно-оздоровительные комплексы — ред.), бассейны мы дальше будем строить. Такой запрос есть, и это очевидно», — сказал Воробьев.