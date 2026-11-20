Команда центра допризывной подготовки молодежи Богородского округа 19 ноября заняла первые места на всех этапах IV Открытого Кубка подмосковного отделения «Юнармии» по скалолазанию в Подольске, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Соревнования среди юнармейских и военно-патриотических отрядов России посвятили 85-летию контрнаступления Красной армии под Москвой. За победу боролись более 50 команд из городских округов Московской области, а также гости из Калуги.

Команда Богородского округа стала первой на каждом из четырех этапов: преодоление скалодрома, оказание первой помощи, обвязка индивидуальной страховочной системы и вязание туристических узлов. Участники прошли испытания практически без штрафных баллов и показали высокую скорость. По данным администрации, такой уровень слаженности и мастерства команда продемонстрировала впервые за всю историю этих соревнований.

Капитаном команды выступила Виктория Грачева из центра образования №10. Максим Зимин из центра образования №9 стал чемпионом в личном зачете. Всеволод Уткин из центра образования №5 оказался лучшим в работе с индивидуальной страховочной системой, а Лейла Абдулкафарова из центра образования №9 показала лучший результат в сердечно-легочной реанимации.

Теперь в Ногинске два трофея — кубок ДОСААФ и кубок «Юнармии». Награду участникам вручили начальник регионального штаба движения «Юнармия» Евгений Лукошников и президент ассоциации педагогов Московской области «Учителя основ безопасности и защиты Родины» Денис Ковалев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе встречи подмосковной молодежи с известным исполнителем SHAMAN поблагодарил юношей и девушек за их активную позицию.

«Вы все люди активные неравнодушные и с разного возраста очень активно вовлечены в патриотическую работу своих городов и школ. Мы с вами встречались в разных ситуациях, и всегда это заслуживает уважения. Потому что свое личное время и силы вы тратите на то, чтобы помогать тем, кто оказался в сложной ситуации. И я хочу вас за это поблагодарить. Спасибо», — обратился Воробьев к собравшимся.