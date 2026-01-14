сегодня в 15:44

Команда «Авангард» победила на новогоднем футбольном турнире среди девушек в Раменском

В Раменском 11 января прошел новогодний футбольный турнир среди девушек 2012–2013 годов рождения, в котором приняли участие четыре команды из разных городов, сообщает пресс-служба администрации Раменского городского округа.

Соревнования прошли в манеже спортивной школы «Авангард». Первое место заняла команда «Авангард» Раменское. Второе место досталось спортсменкам из СШОР Ногинск, третье — команде СШ №12 из Липецка. Четвертое место заняла команда «Метеор» из Жуковского.

Организаторы отметили высокий уровень игры участниц. Юные футболистки продемонстрировали хорошую технику, забили красивые голы и показали командную работу.

По итогам турнира определили лучших игроков. Ими стали Дарья Сысоева («Авангард» Раменское), Василиса Семенова («Метеор» Жуковский), Ольга Богословская (СШ №12 Липецк) и Вероника Попова (СШОР Ногинск).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.