Коломна принимает областные соревнования по стрельбе из арбалета

В Коломне проходит первенство Московской области по стрельбе из арбалета, 7–8 февраля эстафету принимает чемпионат региона. На спортивной площадке собрались сильнейшие спортсмены Подмосковья, чтобы побороться за медали и выполнить нормативы всероссийского уровня.

Как рассказал главный тренер города Коломны по стрельбе из арбалета, старший тренер сборной Московской области и тренер сборной России Денис Струков, сейчас в городе проходит первенство Московской области в полевом дивизионе арбалетов. Участие в нем принимают юноши и девушки до 18 лет, а также юниоры и юниорки до 23 лет.

«На первенстве спортсмены выступают в двух категориях. Выполняют два квалификационных упражнения первенства России. Это АП 10 метров — дистанция 10 метров, где каждому спортсмену нужно сделать 40 зачетных выстрелов. Второе упражнение — АП 18 метров, дистанция стрельбы 18 метров, по 30 зачетных выстрелов», — отметил Денис Струков.

Основные участники соревнований представляют Коломну и Солнечногорск. Также в первенстве выступают спортсмены из Химок и Раменского. Всего в соревнованиях участвуют более 20 человек.

Чемпионат Московской области стартовал 7 февраля и рассчитан на взрослых спортсменов — мужчин и женщин. Здесь участникам предстоит выполнить квалификационное упражнение чемпионата России АП 18 метров, включающее 60 зачетных выстрелов.

Стрельба из арбалета требует максимальной концентрации, физической устойчивости и точного расчета. Недаром дисциплина АП — «арбалет полевой» — считается одной из самых технически сложных в этом виде спорта. Даже в зальных условиях каждый выстрел становится настоящей проверкой мастерства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.

Автор текста, медиа: Марина Анисимова