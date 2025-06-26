Количество спортивных объектов в Балашихе увеличилось в три раза

За последние семь лет количество комфортных спортивных объектов в округе увеличилось в три раза, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«С одной стороны нам необходимо восстанавливать спортивные объекты, которые исторически располагались на территории Балашихи. С другой стороны — есть объекты, которые необходимо было построить заново. Часть мы строили за счет бюджетных средств совместно с министерством спорта, часть — с привлечением инвесторов. Эта работа позволила за последние семь лет увеличить количество комфортных спортивных объектов в три раза. Здесь занимаются не только профессиональные спортсмены, но и любители», — сказал Сергей Юров.

Один из таких объектов — физкультурно-оздоровительный комплекс в микрорайоне Заря, построенный при поддержке губернатора региона Андрея Воробьева. Тут занимаются не только плаванием, но и легкой атлетикой и другими видами спорта.

За последние пять лет в Балашихе появились ФОКи в микрорайоне Дзержинского, а также на улице Заречной. Сейчас они очень востребованы среди жителей округа.

Помимо строительства новых спортивных объектов за счет бюджетных средств, в Балашихе большое внимание уделяется привлечению инвесторов. Таким образом в округе удалось построить рядом с Ледовым дворцом дополнительную ледовую арену «Пехорка-Арена».

«В микрорайоне Железнодорожный совместно с правительством мы реализовали масштабный проект по реконструкции стадиона „Орион“. После привлечения инвестора мы обновили бассейн, футбольное поле, трибуны, дополнительные залы, а также построили первую в микрорайоне крытую ледовую площадку. Сегодня здесь занимаются не только ребята из спортивных школ, но и подмосковная команда по следж-хоккею „Гвардия“, состоящая из Героев — участников СВО. Рядом за счет инвестора построен футбольный манеж, где уже тренируются жители», — сказал Сергей Юров.

Помимо этого, сейчас в округе реализуется проект по строительству ФОКов в школах. Первый объект — это манеж для занятий легкой атлетикой и спортивной гимнастикой.

В завершении интервью глава округа отметил, что благодаря привлечению инвесторов и реализации региональной программы по развитию спорта в Балашихе все спортивные объекты либо уже отремонтированы, либо будут приведены в порядок в ближайшее время. Так, в 2026 году в микрорайоне Железнодорожный планируют отремонтировать стадионы «Керамик» и «Строитель».

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, в Московской области школьные стадионы открыли для жителей, это позволило большему числу людей предоставлять услуги по занятиям спортом.

«Очень важный проект был нами реализован — это школьные стадионы. Специфика заключается в том, что школьный стадион часто работает в дневное время, вечером — реже, а уж летом часто можно увидеть, что он не работает», — отметил Воробьев.