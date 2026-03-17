Клуб Заречье-Одинцово из Одинцовского округа вышел в полуфинал ЧР

Волейбольный клуб «Заречье-Одинцово» вышел в полуфинал чемпионата России по итогам четвертьфинальной серии с калининградским «Локомотивом». Решающий матч прошел 16 марта в Одинцово и завершился победой подмосковной команды со счетом 3:1, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Игры плей-офф женской Суперлиги продолжаются. В четвертьфинале «Заречье-Одинцово» встретилось с калининградским «Локомотивом» и второй год подряд обеспечило себе место в полуфинале чемпионата России.

Первый матч серии состоялся 10 марта в Одинцово и завершился поражением хозяек со счетом 2:3. Ответную встречу одинцовская команда провела на выезде и добилась уверенной победы в Калининграде — 3:1.

Решающая игра прошла 16 марта в Одинцовском волейбольном центре. На своей площадке «Заречье» обыграло действующего чемпиона и обладателя Кубка России прошлого сезона со счетом 3:1.

В полуфинал сезона 2025/26 также вышли «Уралочка-НТМК» из Свердловской области, казанское «Динамо-Ак Барс» и московское «Динамо». За выход в финал «Заречье-Одинцово» сыграет с «Уралочкой-НТМК». Первый матч серии пройдет 20 марта на выезде.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжается реализация проекта «Открытый стадион». Еще 36 школьных стадионов станут доступными для всех желающих.

«Открытый стадион» дает возможность любителям спорта приходить на школьные площадки во внеурочное время и пользоваться всей инфраструктурой — беговыми дорожками, тренажерами, футбольными полями, кортами, волейбольными и баскетбольными площадками, а зимой — лыжней или катком. Видим, что в выходные и по вечерам наши жители с удовольствием приходят тренироваться. За 3,5 года мы открыли уже около 490 школьных стадионов, в этом году сделаем доступными еще 36», — рассказал Воробьев.