Клуб в Наро-Фоминске приглашает на занятия скандинавской ходьбой

Клуб «Скандинавская ходьба» при ДК «Созвездие» приглашает всех желающих на регулярные тренировки в парке «Кантемировский» в Наро-Фоминске. Занятия проходят по средам и пятницам на «Тропе здоровья», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Участники клуба «Скандинавская ходьба» собираются каждую среду и пятницу в 11:50 в фойе ДК «Созвездие» по адресу: ул. Шибанкова, 24. Выход на маршрут — в 11:55, тренировка в парке «Кантемировский» длится с 12:00 до 13:00. Организаторы просят приходить вовремя, чтобы не пропустить разминку и общий старт.

Скандинавская ходьба задействует до 90% мышц тела, укрепляет сердечно-сосудистую систему, улучшает координацию и бережно воздействует на суставы. Этот вид активности подходит людям разных возрастов. В клубе занимаются как молодежь, так и представители старшего поколения, для которых особенно важна умеренная регулярная нагрузка.

Для занятий нужны специальные палки для скандинавской ходьбы и удобная спортивная одежда по погоде. Участники клуба поддерживают друг друга и вместе отмечают первые успехи.

Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обустройства парков и организации там мероприятий.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. <…>. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал Воробьев.