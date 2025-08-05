Клуб любителей бега «Егорьевск-RUN» отметил пятилетний юбилей

Свой первый юбилей отметили в беговом клубе «Егорьевск-RUN». Это сообщество спортсменов, объединенных любовью к спорту и здоровому образу жизни, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Все началось с простых тренировок. Лидер группы, ее неутомимый мотиватор Наталья Махова, являясь спортивным инструктором по месту жительства Спортивно-молодежного центра «Щит и меч», приглашала на свои тренировки знакомых и постепенно заражала их любовью к утренним пробежкам.

«Она не работает, она живет бегом», — отзывается о Наталье команда. Действительно, каждый день спортсменка выходит на очередную беговую дистанцию. Рядом с ней — три ее дочери. Младшей всего 3, а она уже становится призером на дистанциях до 300 метров на таких серьезных соревнованиях, как, к примеру, Суперлига Подмосковья. Кстати, именно Суперлига стала первым и любимым соревнованием спортивного объединения 5 лет назад. Самый старший участник клуба бегунов Виктор Пронин, которому больше 70 лет, не раз занимал высшую ступень на пьедестале победителей в своей возрастной категории.

Бег становится семейным видом спорта для многих членов клуба. Детей в сообществе «Егорьевск-RUN» на сегодняшний день больше, чем взрослых. Причем нередко становится так, что именно дети вдохновляют родителей на покорение очередной дистанции.

В основной — неизменный состав бегового сообщества входит порядка 20 человек. Среди их любимых соревнований помимо Суперлиги — Московский марафон, питерский марафон «Белые ночи», «Кросс Нации» в Шатуре и «Гагаринский забег» в Звездном городке. Последний «для тех, кто успел зарегистрироваться», — шутит участница клуба Марина Барыбина.

Участникам «Егорьевск-RUN» есть чем гордиться. Среди них — кандидат в мастера спорта Сергей Егоркин, абсолютный победитель Суперлиги Подмосковья Евгения Кириллова, а также легенда не только егорьевского, но и российского спорта — Вячеслав Зверев. Он пробежал больше 1100 марафонов. Его первый забег в 42,2 км состоялся в 25 лет, а тысячный — в 63 на егорьевских ежегодных соревнованиях «Bella Run» 2 года назад. За два года получилось пробежать еще 100 — бегал каждую неделю. Для участников «Егорьевск-RUN» он также является мотиватором для тренировок, только на эти слова Вячеслав Зверев отвечает взаимным: «Только хочу закончить, смотрю на вас и не могу!»

«Беговой клуб „Егорьевск RUN“ вдохновляет людей на здоровый и активный образ жизни через занятия бегом. Он объединяет бегунов всех возрастов и способностей с помощью тренировок, соревнований и других мероприятий. Очень дружная и командная атмосфера. Каждый поддерживает каждого и мотивирует на дальнейшие результаты, свершения и активные беговые километры», — отмечает участница клуба Евгения Кириллова.

Юбилей отметили символически — 5-километровым забегом «Бронницкое кольцо». Егорьевская команда в пробежала по живописному маршруту вдоль Бельского озера. В абсолютном зачете среди мужчин золото завоевал Сергей Егоркин, бронза досталась Александру Одарченко. А абсолютную победу вместе с новым рекордом женской трассы взяла Евгения Кириллова.

«В Бронницком кольце участвую третий год подряд и всегда занимаю призовое место. Эмоции всегда положительные, когда выигрываешь — вдвойне приятно! Дистанция для меня небольшая, поэтому покорить ее удалось очень легко. Нравится сам процесс и отдача от проделанной работы, но главное — не переусердствовать!» — делится член клуба «Егорьевск-RUN», кандидат в мастера спорта по бегу Сергей Егоркин.

А вот Евгения Кириллова на Бронницком кольце впервые. Отмечает, что старт не основной — к соревнованиям не готовилась. А победить помогла ровная трасса и хорошая погода.

«Бегать мне нравится, потому что это нечто прекрасное. Это не только полезное кардио и хорошая физическая форма, это еще и время, которое мы проводим наедине с собой, со своими мыслями. За время пробежки можно сбросить накопившийся стресс, принять какое-то решение и т. д. Да и вообще, втянувшись, невозможно остановиться», — рассказывает Евгения.

Впереди у бегунов новые забеги Суперлиги. Расписание соревнований формирует инициативная группа из 5-ти человек. Заказывают автобусы, расписывают выезды на год вперед и организовывают забеги самостоятельно, в том числе с соседними городами.

Поздравляя друг друга с юбилеем, спортсмены желают единомышленникам крепкого здоровья, легких ног, быстрого восстановления и интересных маршрутов.

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