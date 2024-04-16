Клуб из Шатуры выиграл путевку в премьер‑лигу чемпионата по настольному теннису

Новичок мужской суперлиги «Статус» из г. о. Шатура по итогам четырех туров стал победителем командного чемпионата федерации настольного тенниса России сезона 2023/2024, сообщается на сайте администрации горокруга.

Команда из Шатуры, за которую выступали Артем Панченко, Святослав Уразов, Данил Черкес, Михаил Наумов, Павел Хрипуненко, Игорь Печегин и Андрей Байбулдин, набрала 65 очков (31 победа и 3 поражения). В четвертом, заключительном туре, «Статус» выиграл восемь матчей из девяти.

На одно очко от победителей отстал «Липецк», на два — «Нью-Холланд» (Москва).

В этот раз участники команд суперлиги, показавшие лучшие личные результаты, получили не только медали и кубки, но денежные призы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

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