Клуб «Доспех» открыл тренировки для молодежи в Наро-Фоминске

Молодежный спортивный клуб «Доспех» начал работу в Наро-Фоминске в январе на базе Молодежного комплексного центра. Юноши и девушки старше 14 лет могут заниматься силовыми и функциональными направлениями, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Клуб работает по адресу: улица Ленина, 25Б. Руководитель «Доспеха» Данила Цыхановский — мастер спорта. На тренировках он демонстрирует элементы силового экстрима: сгибает гвозди, работает с гирями и штангами. В зале одновременно проходят занятия по нескольким дисциплинам, все тренажеры и турники задействованы.

В программу входят «силачи старой школы», калистеника, стритлифтинг, армлифтинг, гиревой фитнес и многофункциональный тренинг. Для каждого участника составляют индивидуальный план. К занятиям допускаются подростки и молодежь с 14 лет.

«Почему именно „Доспех“? Хотели подчеркнуть брутальность, силу и мощь Руси, традиции. И к тому же мы благодаря тренировкам превращаем тело в настоящие доспехи», — пояснил Данила Цыхановский.

Руководитель клуба отметил, что в планах — проведение открытых тренировок и городских соревнований. Записаться на занятия и задать вопросы можно в сообществе клуба во «ВКонтакте»: https://vk.com/club237470854.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.