Клуб «Динамо-Электросталь» стал обладателем Суперкубка-2024 по хоккею на траве

Женская команда «Динамо-Электросталь» завоевала Суперкубок России по хоккею на траве, обыграв в матче за трофей «Динамо-Ак Барс», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Оба гола, принесших команде победу в решающем матче, в основное время оформила Светлана Арусия. Итог игры — 2:1 в пользу подмосковной команды «Динамо-Электросталь». Первый трофей нового сезона уезжает в Московскую область.

Для женской команды «Динамо-Электросталь» это четвертый подряд Суперкубок страны. В прошлом году в финальном матче соперницами команды Подмосковья также была казанская команда «Динамо-Ак Барс».

Новый сезон у женских команд начался с Суперкубка по хоккею на траве в Казани.

Турнир организован в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.