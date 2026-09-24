Ключко из Богородского округа выиграла чемпионат России в сентябре

Спортсменка из Богородского округа Светлана Ключко победила на чемпионате России по пауэрлифтингу среди атлетов с нарушением зрения в Новом Уренгое. Соревнования открылись 22 сентября, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Светлана Ключко стала победительницей чемпионата России по пауэрлифтингу в троеборье среди спортсменов с нарушением зрения. Она установила личные рекорды во всех трех упражнениях: 108 кг в приседе, 80 кг в жиме и 145 кг в тяге.

Чемпионат проходит на «Факел-Арене» в Новом Уренгое одновременно с Кубком России по пауэрлифтингу среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Турниры открылись 22 сентября. Чемпионат продлится до 26 сентября, Кубок — до 27 сентября.

Всего в соревнованиях участвуют 128 атлетов. На чемпионат приехали 50 спортсменов из 37 городов и 17 регионов, на Кубок — 78 спортсменов из 42 городов и 28 регионов.

Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.