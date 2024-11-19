В Клину проведут трехдневные полевые сборы для подростков

База военной подготовки «ГТО-Клин» появилась в этом году и это первые сборы с ночевкой для подростковых клубов, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Курсанты спят в отапливаемых печками палатках, а с утра и до позднего вечера они загружены военно-прикладными дисциплинами. На улице ребята занимаются физкультурой, оттачивают строевую подготовку и постигают тонкости безопасного обращения с автоматом Калашникова.

Как стемнеет, учеба переносится в теплый класс — на базе военной подготовки. Здесь изучают тактическую медицину, топографию и образцы вооружения. Организаторы обустроили курсантам и хорошие бытовые условия, что немаловажно.

«Прием пищи у нас осуществляется в теплом помещении. Каждый день у нас выезжает зам по тылу в столовую и в запечатанных боксах привозит питание для детей, которое здесь разогреваем в микроволновках. Позаботились и о безопасности: в ночное время у нас дежурные из Союза десантников, которые следят за огнем в печках», — рассказал председатель Союза десантников г. о. Клин Денис Филиппов.

На сборы приехали 23 курсанта из нового военно-патриотического клуба «Северная гвардия. Он занимается начальной военной подготовкой среди подростков 12-14 лет.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.