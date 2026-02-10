Клинские каратистки завоевали бронзу на первенстве Европы на Кипре

Клинские спортсменки филиала «ЛИДЕР-КАРАТЕ» завоевали бронзовые медали на первенстве Европы по каратэ WKF среди кадетов, юниоров и молодежи, которое завершилось 8 февраля 2026 года в Лимассоле, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Первенство Европы по каратэ WKF среди кадетов, юниоров и молодежи прошло в Лимассоле (Кипр) и завершилось 8 февраля 2026 года. В составе сборной России в категории ката среди девушек 14-17 лет выступили клинские спортсменки филиала «ЛИДЕР-КАРАТЕ» МБУ ДО СШОР «Клин Спортивный» — Вероника Аванесова, Алина Хосроева, Ангелина Немченко и Елизавета Пантелеева. Девушки принесли сборной бронзовую медаль.

Все участницы команды являются кандидатами в мастера спорта и имеют значительный опыт выступлений. Как отметила директор МУ «СШЕ «ЛИДЕР» Олеся Сабадаш, для российских спортсменов это были первые международные соревнования с 2019 года. В первом круге клинские каратистки победили сборную Словакии, затем выиграли у команды Венгрии, в полуфинале уступили сборной Испании, а в поединке за бронзу уверенно обошли спортсменок из Сербии.

Тренируют команду Сергей Зотов и Александр Русанов. Следующим крупным стартом для спортсменок станет первенство мира.

В турнире на Кипре приняли участие 1136 спортсменов из 46 стран. Россияне и белорусы выступали под флагом Всемирной федерации каратэ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.