Клинская команда стала второй на региональных соревнованиях по управлению беспилотниками

«Школа Дронов» из Клина заняла второе место на соревнованиях «Полигон 77». Впервые испытания прошли в очном формате. Для участия пригласили 10 команд из Московской области, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В качестве площадки для проведения мероприятия выбрали индустриальный парк «Руднево» в Москве, где расположен Федеральный центр беспилотных авиационных систем.

Участникам предстояло пройти пять этапов: разведка на беспилотном воздушном судне, маневрирование на беспилотной воздушной системе, работа с компьютерным симулятором, гонки на наземных роботах и проверка теоретических знаний.

«Школа Дронов на базе Дома детского творчества открылась в Клину всего два месяца назад. И если честно, мы поехали на соревнования, чтобы набраться определенного опыта и посмотреть, как проходят соревнования. Поэтому результаты стали для нас приятным сюрпризом. Кроме того, что команда заняла второе место в общекомандном зачете! Ребята смогли стать победителями двух этапов: „Разведка на беспилотном воздушном судне“ и „Киберквиз“», — рассказал руководитель Школы Дронов Дома детского творчества Антон Елькин.

Клинчане продолжат учиться и оттачивать мастерство, а также участвовать в соревнованиях. Ближайшие — уже через неделю.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.