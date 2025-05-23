Клинчанин стал двукратным победителем Первенства России по кикбоксингу

С 18 по 22 мая в Наро-Фоминске состоялось Первенство России по кикбоксингу, куда съехались более 1.5 тысяч сильнейших участников со всех регионов страны, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Клуб «Атлант» спортивного комплекса «Клинский» в составе сборной команды Московской области представляло четверо спортсменов: Даниил Рогов, Дарья Мамей, Владислав Аликбаров, Иван Яковлев.

Рогов Даниил провел четыре сложных боя и во всех одержал уверенные победы, став двукратным победителем Первенства России по кикбоксингу.

Мамей Дарья, к сожалению, уступила финальный бой спортсменке из Алтайского края, став серебряным призером Первенства.

Аликбаров Владислав уступил в 1/8 финала спортсмену из республики Ингушетии.

Яковлев Иван, уверенно ведя бой два раунда, в третьем получил травму и уступил поединок спортсмену из Санкт-Петербурга.

Все ребята достойно показали себя, представляя наш округ на соревнованиях Всероссийского уровня. Мы поздравляем Даниила и Дарью, уверены, что у каждого участника все еще впереди.

Благодарим тренерский штаб в лице Станислава Полякова, Евгения Крехова, Игоря Самохвалова и родителей спортсменов, которые являются самыми преданными болельщиками кикбоксеров.



«Клуб „Атлант“ известен далеко за пределами нашего округа, а имена этих спортсменов соперники знают еще до выхода на ринг. Вторая победа Даниила Рогова еще раз доказывает, что наши ребята имеют невероятную волю к победе», — отметил директор спортивного комплекса «Клинский» Артём Горовецкий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.