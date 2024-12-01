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Клин обыграл Любню с разгромным счетом в Чемпионате студенческого хоккея

Матч 30 ноября в Клину с командой Лобни завершился со счетом 11:4 в пользу хозяев. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Лишь за первые 20 минут команды забили уже 10 шайб, причем 4 из них за первые 2 минуты.

После голевого первого периода в следующих временных отрезках команды успокоились и за это время забили всего 5 голов. Крылья-Лобня пытались совершить камбэк и отыграли две шайбы, но РГСУ-КС не дал этой сказке сбыться.

Эмоций в матче было так много, что в конце второго периода даже произошла стычка между игроками.

В итоге 11:4 в пользу команды Ргсу-КС из Подмосковного Клина. Игра проходила в Ледовом дворце спорта имени Валерия Харламова.

Самыми результативными игроками стали Шагин Максим, Алексей Андреев, Чирков Ярослав. Лучшим игроком стал: Курбанов Богдан.

17 ноября клинчане у себя дома сыграли с командой ПроСвет (Мытищи) со счетом 7:5.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.