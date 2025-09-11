Килисты из Клина взяли бронзу в первом официальном кубке России

Клинские килисты из команды «Ватага 1317» взяли бронзу в первом официальном кубке России по игре кила. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

«Как лучшую ватагу страны нас пригласили на турнир в Тамбов, который назывался „Вызов этноспорта. Это был первый в истории России официальный кубок Килы. Мы играли 3 на 3 и наши имена уже внесены в историю навсегда“ — сказал атаман „Ватаги 1317“ Иван Лариков.

Кила — разновидность командного вида спорта, русская народная игра в мяч, корни которой уходят во времена Новгородской республики. Киле в Клину уже 10 лет, а два с половиной года назад она получила второе рождение. «Ватага 1317» активно прославляет свой родной город. В этом году на Новогоднем турнире в Химках стали вторыми, серебро взяли и на кубке Победы на полях ВДНХ.

В составе клинской ватаги около 20 человек, активных около 10. Тренируются каждую неделю.

Фиксированных схем, для атаки или обороны нет. Например, разминочное упражнение «квадрат» или «игра в собачку» позволяет выработать автоматизм при пасах. Уже на поле очень важна интуиция и, конечно, сыгранность «Ватаги 1317».

Пока же в титульном турнире федерации килы клинчане участвуют в качестве легионеров. Играют за другие ватаги, для полноценной сечи клинчанам не хватает бойцов.

Тренируется «Ватага 1317» на школьном стадионе отделения гимназии имени Василия Татищева. Приглашает всех желающих. Сбор в 10 утра по воскресеньям. Участие бесплатное.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.