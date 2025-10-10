Кикбоксеры из Балашихи завоевали призовые места на Кубке мира

Спортсмены из Балашихи приняли участие на XI World Cup Diamond — Кубке мира по кикбоксингу. Балашиху представили воспитанники спортивной школы «Орион», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Молодые кикбоксеры со всего мира показали свои силы и свое мастерство в турнире, входящем в программу II Всемирных игр национальных видов единоборств.

Трое ребят из спортивной школы «Орион» заняли призовые места в результате состязаний. Таисия Настечик завоевала золото, Евгений Феоктистов — серебро, Максим Никонов получил бронзу.

«Каждый из ребят — настоящий боец! Они доказали, что нет предела совершенству, и впереди нас ждут новые победы. Моя команда, вы — лучшие! Дальше — больше! Горжусь каждым из вас!» — поделился тренер Реваз Топурия.

Турнир собрал более 1000 юных спортсменов из 20 стран мира. World Cup Diamond — это один из самых престижных турниров в международном кикбоксинге. Для юниоров это шанс заявить о себе не только в своей стране, но и на международной арене.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как „Выходи во двор“, дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.