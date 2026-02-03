Кибертурнир по Counter-Strike 2 для школьников пройдет в Подмосковье весной 2026 года

Киберспортивный турнир по Counter-Strike 2 среди школьников Московской области состоится в апреле и мае 2026 года в рамках единой школьной лиги, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В апреле и мае 2026 года в Подмосковье пройдет киберспортивный турнир по Counter-Strike 2 среди участников Единой школьной лиги. В соревнованиях примут участие школьники региона в возрасте от 14 до 18 лет. Команды будут состоять из пяти основных игроков и до двух запасных.

Отборочный этап пройдет онлайн и соберет 128 команд, которые в течение четырех уикендов будут бороться за выход в следующий раунд. Каждый уикенд 32 команды разыграют восемь путевок в следующий этап. В онлайн-плей-офф выйдут 32 лучшие команды, которые в течение четырех дней сыграют матчи на выбывание до двух побед. Финал с участием четырех сильнейших коллективов пройдет очно в мае, его место объявят позже.

Регистрация на турнир откроется 6 февраля 2026 года на сайте Единой школьной лиги и завершится 10 марта. Всего предусмотрено 128 заявочных мест.

В сезоне 2025/2026 в рамках Единой школьной лиги в Подмосковье запланировано более 15 000 соревнований с участием свыше 50 000 учащихся из 650 учебных заведений. Проект реализуется по поручению губернатора Андрея Воробьева и направлен на вовлечение школьников в регулярные занятия спортом.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.