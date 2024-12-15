Киберспортивная лаборатория открылась в Московском кооперативном техникуме в Мытищах

Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая совместно с заместителем председателя правления Московского областного союза потребительской кооперации Артуром Абрамяном посетила Московский кооперативный техникум им. Г. Н. Альтшуля. Во время встречи директор образовательного учреждения Олег Булеков представил ряд инициатив, которые воплощают в жизнь студенты и преподаватели, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В сентябре 2024 года открылась киберспортивная лаборатория, рекламную кампанию которой организовали сами студенты. Они приглашают сюда спортсменов-юниоров и жителей микрорайона.

«Эту идею нам предложили студенты, которые участвовали в международных соревнованиях по киберспорту в Казани. Мы рассмотрели их идею и решили поддержать. Были выделены средства, лаборатория отремонтирована, а также закуплены современные компьютеры», — рассказал Олег Булеков.

Кроме того, в техникуме был создан потребительский кооператив «Студенческий», в рамках которого реализуются различные проекты: «Лаборатория торгового дела», «Общественное питание», школа английского языка, цирковая студия, спортивная школа и многие другие. Благодаря этим инициативам учащиеся могут не только получить практические навыки по рабочим специальностям, но и начать зарабатывать.

В ходе мероприятия состоялся открытый диалог со студентами «Встреча без галстуков», организованный в формате круглого стола. Молодые люди активно задавали вопросы, касающиеся востребованных специальностей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.