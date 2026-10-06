Керлингист из Подмосковья выиграл золото на турнире в Санкт-Петербурге

Алексей Куликов из Московской области завоевал золото в составе команды «Россия-3» на международном турнире по керлингу в Санкт-Петербурге. Соревнования среди мужских и женских команд прошли с 30 сентября по 5 октября, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Алексей Куликов, представляющий областной центр олимпийских видов спорта в Дмитрове, выступил за команду «Россия-3» вместе с Дмитрием Мироновым, Тимофеем Насоновым, Андреем Ильиным и Даниилом Зазульских. В финале команда обыграла сборную Казахстана со счетом 9:1. Казахстанские спортсмены получили серебро, а команда «Россия-1» — бронзу.

Куликов — воспитанник дмитровского керлинга и спортивной школы олимпийского резерва Альберта Демченко, мастер спорта России. В 2025 году он стал серебряным призером Кубка России среди мужских команд в составе сборной Московской области.

Международный турнир проходил с 30 сентября по 5 октября в центре керлинга в Санкт-Петербурге. В соревнованиях участвовали представители России, Турции и Казахстана. Турнир стал важным этапом подготовки спортсменов к новому сезону.

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Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.