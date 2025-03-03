Катки в «Сокольниках» и Парке Горького прекратили работу

Открытые катки в столичных «Сокольниках» и Парке Горького закрылись

Открытые катки в парке «Сокольники» и Парке Горького в Москве закрылись, сообщили в пресс-службах организаций.

«Уважаемые посетители, каток закрыт! Скоро обо всем расскажем подробнее и подведем итоги зимнего сезона. Спасибо, что провели зиму с Парком Горького», — указано в Telegram-канале парка.

О закрытии катка «Лед» сообщили в Telegram-канале парка «Сокольники».

Оба парка анонсировали новые мероприятия в своих локациях.