Каширские спортсмены привезли новые награды турниров по панкратиону

С 23 по 24 ноября прошел открытый кубок города Москвы по панкратиону. Количество участников за два дня соревнований составило около 1500 человек из России и Белоруссии. Городской округ Кашира на турнире представили спортсмены секции ММА под руководством Александра Пеликанова, занимающиеся на базе спортклуба «Кашира» имени Н. П. Елисеева (Дворец спорта «Юбилейный»).

Каширские спортсмены показали отличные результаты:

II место — Алеся Емельянова (фулл-контакт) и Софья Флегентова (семи-контакт);

III место — Софья Флегентова (фулл-контакт).

Также 17 ноября в Москве прошел турнир по панкратиону «ПРОРЫВ 58.0», проводимый Московской Федерацией Панкратиона. Участие в нем приняли более 300 спортсменов.

Спортсмены секции заняли:

I место — Дмитрий Зорькин, Антон Роор, Евгений Антонов, Виктор Самсонов;

II место — Семен Исаев, Владимир Зорькин, Руслан Лискин, Денис Грудинин, Захар Суков, Никита Милютин, Максим Козлов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.