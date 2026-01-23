Каширские школьники проходят подготовку к олимпиаде по физкультуре в Коломне

Учащиеся школ городского округа Кашира проходят интенсивные тренировки в «Школе олимпийского резерва» при Государственном социально-гуманитарном университете в Коломне в рамках подготовки к региональному этапу Всероссийской олимпиады школьников по физической культуре, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сначала участники прошли курс теоретико-методической подготовки, где подробно изучили ключевые концепции и алгоритмы решения олимпиадных заданий. Затем в дистанционном формате они отрабатывали навыки анализа и применения теории на практике, решая типовые и нестандартные задачи.

На практических занятиях школьники совершенствовали технику выполнения базовых и сложных элементов, получали индивидуальные рекомендации от опытных наставников университета. Тренеры внимательно следили за прогрессом, корректировали движения и мотивировали участников на новые достижения.

Следующее занятие запланировано на 29 января. Школьники продолжат готовиться к региональному этапу олимпиады, совершенствуя свои знания и навыки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию проявить себя», — уточнил Воробьев.