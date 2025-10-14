Каширские шахматисты приняли участие в блицтурнире

В городском округе Воскресенск состоялся блицтурнир по шахматам, в котором приняли участие 27 спортсменов из различных городов региона. Наш город представляла команда юных шахматистов под руководством опытного тренера Сергея Конотопа. Ребята выступили на высоком уровне и достойно представили Каширу на соревновании, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Особенно успешным стал выступление Ильи Кренева, который занял первое место, набрав впечатляющие 9 очков из 11 возможных. Также отличился Артем Зотов, финишировавший на третьем месте с 7,5 очками. Их результаты стали замечательным показателем упорства и мастерства наших спортсменов.

«Хочу поблагодарить детей и их родителей за их упорный труд. Вместе мы — единая команда, состоящая из тренера, дружного коллектива детей и их родителей. Благодаря вашей поддержки и целеустремленности за последние 3 года было выиграно множество командных и личных наград на первенствах Московской области по блицу и быстрым шахматам», — подчеркнул Сергей Конотоп.

Блицтурнир стал отличной проверкой для наших шахматистов, позволив им получить ценный опыт и укрепить командный дух. Желаем всем участникам дальнейших побед и новых достижений на шахматных полях!



Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.