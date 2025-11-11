Каширские долголеты продолжают занятия спортом

Участники проекта «Активное долголетие» городского округа Кашира хорошо понимают, как важно сохранять гибкость, подвижность суставов и стабильность движений. Для этого они выбирают активность, которая должна быть щадящей, но регулярной. Одним из самых удобных и безопасных инструментов для поддержания формы становится фитбол — большой упругий мяч, идеально подходящий для тренировки без нагрузки на суставы и позвоночник, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Фитбол-тренировки позволяют укреплять мышцы, улучшать осанку и развивать координацию движений. Эти занятия особенно ценны для пожилых людей, так как они проходят мягко и без стресса для организма, снижая риск травм и обеспечивая комфорт.

Регулярное использование фитбола помогает не только поддерживать физическую форму, но и сохранять активность и бодрость духа. Такой подход делает тренировки приятными и доступными, позволяя пожилым людям чувствовать себя уверенно и сохранять здоровье на долгие годы.

Присоединиться к проекту «Активное долголетие» могут женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет. Записаться на любое занятие в Кашире можно по телефону: 8 (49669) 28-147. Ознакомиться с расписанием занятий можно по ссылке: dolgoletie.mosreg.ru/activities.

