Каширские долголеты продолжают занятия скандинавской ходьбой

Каширским долголетам осенняя погода не мешает активному дополнению жизни. Они с удовольствием продолжают заниматься скандинавской ходьбой в городском парке, несмотря на дождливую и прохладную погоду. Эти занятия стали важной частью их регулярного отдыха и поддержания здоровья, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Особенно приятно проходить несколько километров по парку или лесу в осеннюю пору. Яркие листья, шум ветра и свежий воздух создают незабываемую атмосферу, наполняя сердце радостью и спокойствием. Именно в такие моменты ощущается гармония с природой и возможность расслабиться после насыщенного дня.

Поддерживая физическую активность, участники укрепляют здоровье, сохраняют бодрость и хорошее настроение. Атмосферный осенний лес и спокойствие парка делают каждую прогулку особенной, а совместные занятия — прекрасной возможностью пообщаться и почувствовать поддержку со стороны единомышленников.

Напомним, что присоединиться к проекту «Активное долголетие» могут женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет. Записаться на любое занятие в Кашире можно по телефону: 8 (49669) 28-147. Ознакомиться с расписанием занятий можно по ссылке: dolgoletie.mosreg.ru/activities.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.