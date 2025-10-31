Каширские долголеты продолжают заниматься йогой

Каширские долголеты продолжают заботиться о своем здоровье и активности. В рамках проекта «активное долголетие» участники освоили новые виды физических упражнений, которые помогают поддерживать бодрость и хорошее самочувствие, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

На последнем занятии они познакомились с оздоровительной йогой. В процессе использовались вспомогательные предметы и материалы, чтобы правильно выполнять каждую позу и адаптировать практику под возможности участников.

Регулярные занятия йогой способствуют развитию гибкости, укреплению мышц и поддержке позвоночника. Такой комплекс помогает бороться с мышечной скованностью, повышает эластичность связок и улучшает общее состояние здоровья.

Напомним, что присоединиться к проекту «Активное долголетие» могут женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет. Записаться на любое занятие в Кашире можно по телефону: 8 (49669) 28-147. Ознакомиться с расписанием занятий можно по ссылке: dolgoletie.mosreg.ru/activities

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе очень важно завершить строительство всех спортивных объектов.

«Нам очень важно все спортивные объекты, которые строятся, завершить. Вы знаете, что большая работа ведется по реконструкции центральных стадионов наших городов и большой запрос у жителей на дальнейшую модернизацию: бассейн, ледовые арены», — сказал Воробьев.