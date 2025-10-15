Каширяне приняли участие в турнире по панкратиону

Спортсмены секции ММА города Кашира под руководством тренера Александра Пеликанова приняли участие в турнире по панкратиону UBS «Противостояние 3», который регулярно проводит Московская лига Панкратиона. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Панкратион — это возрожденный древний вид единоборств, ранее входивший в программу античных Олимпийских игр. Это боевое искусство сочетает ударную и борцовскую техники, обладает широким арсеналом приемов и проводится с использованием защитной экипировки — шлема и перчаток.

В ходе соревнований каждый участник проявил силу воли и стремление к победе в каждом поединке. Помимо ярких эмоций и незабываемых впечатлений, каширские спортсмены вернулись домой с призовыми местами:

Котов Арсений;

Лискин Руслан;

Роор Антон;

Грудин Денис;

Исаев Семен;

Эти значимые результаты еще раз подтвердили высокий уровень подготовки наших спортсменов и их готовность к новым вершинам. Мы поздравляем всех участников и желаем им не останавливаться на достигнутом, продолжать совершенствоваться и радовать родной город новыми победами!

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.