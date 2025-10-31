Кашира присоединилась к большому спортивному марафону

Это масштабное событие собрало юных спортсменов, их наставников и почетных гостей.

С приветственным словом к участникам по поручению главы городского округа Кашира Романа Пичугина, обратилась его заместитель Светлана Троицкая. Она поблагодарила наставников юных спортсменов и их родителей и пожелала яркого, захватывающего победного сезона. Напутствовал каширских спортсменов Заслуженный тренер России, серебряный призер Олимпийских игр, Чемпион мира и России, многократный обладатель кубка России Владимир Агабабьян. Поприветствовали участников председатель окружного Совета депутатов Сергей Буров, Мастер спорта международного класса Мария Коротеева, и другие почетные гости.

После официальной части Владимир Агабабьян провел для каширских баскетболистов мастер-класс. Ребята выполнили элементы с мячом, отточили переходы, дриблинг на месте и в движении, пасы, броски в корзину и получили ценные советы.

«Суть баскетбола проста — забить мяч в корзину. Каждый раз, подходя к щиту, стремитесь именно к этой цели. Двигайтесь быстро, меняйте траекторию, удерживайте инициативу! И тогда ваша игра выстроится и станет результативной», — подчеркнул Владимир Вадимович.

А после импровизированной тренировки состоялся розыгрыш призов в формате увлекательной лотереи, спонсором которой выступило Министерство физической культуры и спорта Московской области. Завершился праздник автограф- и фотосессией Владимира Агабабьяна.

Каширские спортсмены в рамках проекта «Единая школьная лига» будут соревноваться в четырех видах спорта. Весной 2026 года определятся лидеры по каждому направлению и главный победитель. Лучшие из лучших получат право защищать честь Каширы на региональном этапе соревнований, где поборются со сверстниками со всего Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе очень важно завершить строительство всех спортивных объектов.

«Нам очень важно все спортивные объекты, которые строятся, завершить. Вы знаете, что большая работа ведется по реконструкции центральных стадионов наших городов и большой запрос у жителей на дальнейшую модернизацию: бассейн, ледовые арены», — сказал Воробьев.