Карлсен назвал разумным решение разделить титул ЧМ с шахматистом Непомнящим

Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен назвал разумным решением разделить титул с россиянином Яном Непомнящим в финале чемпионата мира по блицу. Это произошло впервые в истории, сообщает Газета.ru .

«Мы оба, итак, играли очень долго, и я был просто счастлив завершить этот матч. И это было бы просто жестоко, что кто-то станет первым, а кто-то вторым», — заявил Карлсен в интервью корпорации NRK.

Норвежец добавил, что такой исход финала чемпионата мира мог не всем понравиться, но решение было принято.

В рамках решающего поединка за звание чемпиона мира по шахматам Карлсен уверенно одержал победы в первых двух партиях. Однако россиянин не сдался и сумел взять реванш, выиграв две следующие партии подряд. Таким образом, счет стал равным — 2:2.

После этого последовали три дополнительные партии, каждая из которых завершилась вничью. Норвежец выступил с предложением о разделе чемпионского титула. Ян Непомнящий согласился с этим решением, что позволило обоим участникам сохранить свои позиции в мировом рейтинге.