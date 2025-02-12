Каратисты Подмосковья завоевали три медали на Всероссийском турнире

В Иванове завершились Всероссийские соревнования «Золотое кольцо России» по всестилевому каратэ. В мероприятии приняли участие воспитанники Спортивной школы олимпийского резерва городского округа Щелково, которые показали высокий уровень подготовки и поднялись на пьедестал почета, сообщает пресс-служба администрации округа.

Так, Дмитрий Голубев завоевал «золото» в дисциплине ограниченный контакт абсолютной категории старше 18 лет. Гульнара Исаркина стала серебряным призером в дисциплине ограниченный контакт в весовой категории 60 кг старше 18 лет, а Александр Орехов в дисциплине ограниченный контакт в весовой категории 65 кг занял 4-е место в возрастной группе 12-13 лет.

Таких результатов спортсменам удалось добиться даже несмотря на огромную конкуренцию — побороться за звание сильнейших одного из самого массового традиционного турнира по данному виду спорта приехали около тысячи участников из 30 регионов страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.