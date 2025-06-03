Каратисты Подмосковья заняли 1 место в финале VI летней спартакиады молодежи

Спортсмены из Московской области завоевали девять медалей в финале VI летней спартакиады молодежи России по карате. В копилке представителей региона три золота, два серебра и четыре бронзы. По итогам турнира сборная Московской области завоевала первое общекомандное место, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Победителями в своих категориях стали: Варишан Бакиров из Клина (дисциплина «ката»), Ксения Белякова (в/к 68 кг) из Люберец, Юлия Царева (в/к 61 кг) из Электростали.

Серебряная медаль в копилке Дарьи Пугачевой из Наро-Фоминска (в/к 50 кг) и Елены Новичихиной из Клина (дисциплина «ката»).

Бронзовые награды завоевали: представитель Наро-Фоминска Тимофей Березкин в весовой категории 75 кг и люберецкие каратисты Полина Лаврова, Егор Маркин и Михаил Менкеев в весовых категориях 55 кг, до 60 кг и 84 кг соответственно.

За призовые места в финале летней Спартакиады боролись более 100 спортсменов из 28 регионов России.

Турнир проходил с 30 мая по 1 июня в Пензе в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.