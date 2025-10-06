Каратисты Подмосковья стали победителями и призерами Игр стран СНГ в Азербайджане

Представители Подмосковья Елена Новичихина и Константин Сутягин из городского округа Клин завоевали одну золотую и одну бронзовую награду на соревнованиях по карате в рамках III Игр стран СНГ в Азербайджане, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Подмосковная каратистка Елена Новичихина заняла первое место в дисциплине «ката», а в аналогичном разделе среди мужчин тройку призеров удалось замкнуть Константину Сутягину.

«Золото» Елены Новичихиной стало единственной медалью высшего достоинства в копилке сборной России по каратэ. Всего национальная сборная на турнире по карате завоевала 8 медалей, из них одна золотая, три серебряные и четыре бронзовые.

​Игры стран СНГ проходят в Азербайджане с 28 сентября по 8 октября. За период проведения Игр будет разыграно 246 комплектов медалей в 23 видах спорта. В этом году для участия в соревнованиях в Азербайджан приехали представители 13 стран мира, причем 5 из них не входят в состав СНГ: Турция, Куба, Кувейт, Пакистан, Оман, Туркменистан, Таджикистан, Узбекистан, Киргизия, Казахстан, Белоруссия, Азербайджан и Россия.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.