Каратисты из Щелкова завоевали 9 медалей на первенстве в Химках

5апреля в городском округе Химки состоялось открытое первенство по карате. Спортивное мероприятие собрало более 500 участников, которые продемонстрировали яркие поединки и составили друг другу достойную конкуренцию. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В турнире приняли участие спортсмены Детско-юношеской федерации карате городского округа Щелково — они показали отличный результат и завоевали 9 медалей.

Демьян Гилерман и Арсений Бацаев взяли золото в категориях кумитэ 6-7 и 8-9 лет.

Серебро завоевали Адис Гадолиев в категории кумитэ 8-9 лет, Андрей Абашков в категории кумитэ 12-13 лет, Алиса Силичева и Артем Лопин — кумитэ 10-11 лет. Станислав Абашков и Владислав Долгополов завоевали бронзу в категориях кумитэ 12-13 и 14-15 лет. А Марк Хаустов взял серебро в категории ката 8-9 лет.

Спортсменов подготовили тренеры Антон Ракитский, Яна Чернова, Икром Максумов и Дмитрий Васильев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как „Выходи во двор“, дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.