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Каратисты из Щелкова завоевали 11 медалей на открытом турнире «Куликово поле»

В поселке Епифань Тульской области с 23 по 25 мая прошел открытый турнир по каратэ «Куликово поле». Каратисты из Щелкова показали впечатляющий результат, завоевав 11 медалей. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Первые места: Арсений Бацаев — кумитэ, 8-9 лет, 25 кг; Кира Ефимова — ката, 10-11 лет; Андрей Воронцов — кумитэ, 10-11 лет, 42 кг; Владислав Долгополов — кумитэ, 12-13 лет, 40 кг; Даниил Чулков — кумитэ, 14-15 лет, 57 кг; Вероника Ефимова — ката, 16-17 лет.

Вторые места: Яромир Байбородин — ката, 8-9 лет; Адис Гадолиев — кумитэ, 8-9 лет, 25 кг; Кирилл Бобылев — кумитэ, 8-9 лет, 35 кг; Степан Кудрявцев — кумитэ, 12-13 лет, 40 кг.

Третье место: Ярослав Архипов — кумитэ, 14-15 лет, 70 кг.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

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