Каратисты из Щелкова выиграли семь медалей в Мытищах

Каратисты городского округа Щелково 22 февраля завоевали семь медалей на Патриаршем международном фестивале единоборств в Мытищах. Турнир «Кубок Равноапостольного Николая Японского» ежегодно собирает сотни участников из разных школ и стилей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Патриарший международный фестиваль спортивных единоборств и боевых искусств прошел в городском округе Мытищи. Соревнования традиционно объединяют спортсменов из разных регионов и направлений боевых искусств.

Щелковские спортсмены участвуют в престижном турнире не первый год. В этот раз команда вновь показала высокий результат и пополнила копилку наград семью медалями различного достоинства.

Первое место заняла Варвара Ширяева-Щукина. Серебро завоевали Наталья Чередниченко и Святослав Клименко. Валентина Петрова стала обладательницей двух бронзовых медалей, еще по одной бронзе получили Максим Кочетов и Екатерина Егина.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.