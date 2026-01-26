Каратисты из Подольска завоевали пять медалей на Moscow Open

Спортсмены из Подольска выиграли три золотых и две серебряных медали на международных соревнованиях Moscow Open по кекусинкай, которые прошли 24–25 января в Московском центре боевых искусств, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Соревнования «Moscow Open» по кекусинкай собрали участников в категориях юношей и девушек 12–13 и 14–15 лет, юниоров и юниорок 16–17 лет, а также мужчин и женщин старше 18 лет.

Клуб «Подольск-додзе» и спортивная школа олимпийского резерва «Пахра» представили город на турнире. Иван Коц, Даниил Володин и Арсений Тишкин завоевали золотые медали. Рустам Алиев и Александр Сазонов стали серебряными призерами.

В рамках мероприятия также прошли региональные соревнования среди мальчиков и девочек 8–11 лет по кекусин-ката, кекусин-ката-группа и кекусин-весовая категория.

Осенью спортсмены из «Подольск-додзе» и школы «Пахра» уже одерживали победу, заняв первое место на чемпионате мира в Токио.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.