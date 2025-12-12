сегодня в 18:55

Каратисты из Подмосковья выиграли 27 медалей на первенстве России в Нижнем Новгороде

Сборная Московской области завоевала 27 медалей и заняла первое место в общекомандном зачете на первенстве России по каратэ, которое прошло в Нижнем Новгороде с 3 по 8 декабря 2025 года, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Сборная Московской области успешно выступила на первенстве России по каратэ среди юношей, девушек и юниоров в различных возрастных категориях. Спортсмены региона завоевали 13 золотых, 8 серебряных и 6 бронзовых медалей.

Победителями в дисциплине «ката» стали Маргарита Бурлакова, Артем Григорьев, Вероника Аванесова, Александр Миронов, Эльшан Бакиров, Елена Новичихина и Павел Анучин. В командных соревнованиях «ката-группы» золото получили Кира Егорова, Маргарита Бурлакова, Александра Плиева, Никита Абакумов, Владислав Бумагин, Артем Григорьев, Матвей Орлов, а также команды девушек и юношей старших возрастных групп.

Серебряные медали в индивидуальных и командных дисциплинах завоевали Владислав Бумагин, Полина Куликова, Александра Пономарева, Александр Анучин, Игорь Арутюнян и другие спортсмены. Бронзовые награды получили Николай Развалов, Иван Шигин, Варишан Бакиров, Игорь Борисов, а также команды девушек и юношей в групповых выступлениях.

В турнире приняли участие более 2 000 спортсменов из 70 регионов России. Все представители Московской области выступали за областной Центр паралимпийских, сурдлимпийских и неолимпийских видов спорта.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.