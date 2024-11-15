Каратисты из Лобни выступили во Дворце спорта Ирины Винер

Воспитанники лобненской школы каратэ «Кобудо Тацудзин» приняли участие в церемонии открытия финала международных соревнований «Москва-Вселенная каратэ», который прошел во Дворце спорта Ирины Винер. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Лобня.

Лобненцы показали командную слаженность и отличную подготовку, за что получили овации зрителей.

Ребята уже не в первый раз были в этом прославленном зале. В этот день с ними на одной площадке выступали спортсмены из 32 стран мира, среди которых — олимпийские чемпионы, несколько чемпионов мира, а также победители и призеры чемпионатов своих континентов.

«Было очень ответственно и волнительно. Благодарим за доверие руководство Федерации Каратэ России и лично Президента ФКР Сергея Петровича Цоя», — отметили лобненские спортсмены.

В городском округе Лобня уделяется большое внимание развитию спорта. Здесь работают 18 бюджетных спортивных секций, участники которых регулярно показывают высокие результаты на турнирах различного уровня.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.