Капитан «Динамо» Фомин сравнил уровень игры Тюкавина и Кордобы

«Для меня Костя Тюкавин лучше Джона Кордобы, он играет за „Динамо“», — отметил капитан команды после матча с ЦСКА в 20-м туре РПЛ, который завершился со счетом 4:1.

В текущем сезоне Тюкавин принял участие в 18 матчах за динамовцев, где записал на свой счет шесть голов и столько же результативных передач. Ранее его включили в расширенный состав сборной России для подготовки к товарищеским играм с Никарагуа и Мали в рамках BetBoom турнира.

Джон Кордоба в этом сезоне сыграл за «Краснодар» 27 матчей, в которых отличился 13 забитыми мячами и 6 голевыми передачами.

