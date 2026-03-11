Капитан «Динамо» Фомин сравнил уровень игры Тюкавина и Кордобы
Полузащитник и капитан «Динамо» Даниил Фомин заявил, что форвард его команды Константин Тюкавин превосходит нападающего «Краснодара» Джона Кордобу, сообщает Metaratings.ru.
«Для меня Костя Тюкавин лучше Джона Кордобы, он играет за „Динамо“», — отметил капитан команды после матча с ЦСКА в 20-м туре РПЛ, который завершился со счетом 4:1.
В текущем сезоне Тюкавин принял участие в 18 матчах за динамовцев, где записал на свой счет шесть голов и столько же результативных передач. Ранее его включили в расширенный состав сборной России для подготовки к товарищеским играм с Никарагуа и Мали в рамках BetBoom турнира.
Джон Кордоба в этом сезоне сыграл за «Краснодар» 27 матчей, в которых отличился 13 забитыми мячами и 6 голевыми передачами.
